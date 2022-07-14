台東縣太麻里鄉金崙村溫泉區日前地下水位忽下降9.5米，引起當地居民關切；台東縣府回應，經工研院調查，可能是受到2次地震導致地殼破裂所致，目前水位已陸續回升。

水利署設置在金崙溫泉區的地下水位監測系統6月26日被發現水位下降9.5米，引起當地居民關切，當地溫泉業者反映溫泉水量銳減，懷疑與開發地熱抽水有關。

縣府財政及經濟發展處長章正文今天表示，有關民眾關切金崙溫泉水位下降一事，經工研院專家昨天實地勘察，研判應該是地殼破裂、導致水脈跑掉，才會瞬間水位下降，如果是一般抽水，水位是慢慢下降，不會瞬間下降。

台東縣府說明，經調查，6月25日晚上9時34分花蓮發生規模5.1的淺層地震，26日凌晨零時發生規模4.0淺層地震，研判是這2次地震造成地殼破裂，水脈產生變化造成地下水位下降，和地熱業者抽水無關。

章正文強調，2種溫泉水脈不同層，地熱發電業者抽的地熱水位於超過100米的地底，相較一般溫泉還深，溫泉則是抽取淺層溫泉，照理說不會互相影響。此外，發電抽取的地熱水會回注，不會影響水量。他說，近日觀察地下水位已陸續回升5米。