近期許多名人代言律動機，宣稱只要站在機器平台上，讓機器有頻率地上下震動，可幫使用者「被動運動」，就可長肌肉、增加骨密度，大人小孩都適合。律動機真有如此神奇嗎？

●律動機對增肌、增加骨密可能有益 但研究不多

律動機透過上下震動來達到健康效益，概念來自「垂直運動」。陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系教授陳俊忠指出，常見的垂直運動包括跳繩、爬樓梯、排球、籃球等需要跳躍的運動。由於身體要離地、抵抗地心引力，因此會大量使用到下肢肌肉，有助增加肌力和肌肉量。在回到地面時身體會受到衝擊，有助於提高骨密度。

但垂直運動概念直接移植到律動機，真有增加肌力和減重效果嗎？有業者宣稱，因在上下震動的過程中，肌肉會快速收縮、刺激肌肉和神經細胞生長，而肌肉收縮和維持平衡的過程中會消耗大量能量，因此能輔助減重。但台灣運動醫學學會副祕書長林杏青指出，目前還沒有證據顯示對減重有幫助，透過律動造成肌肉收縮消耗的能量非常少，因此減重和增肌效果不明。

英國布拉福大學（University of Bradford）解剖學暨骨骼肌肉科學助理教授法羅（Matthew Farrow）指出，有研究發現，由於律動能刺激神經和肌肉，可能對於巴金森氏症、多發性硬化症、中風等神經受損疾病，有一些輔助效果。

●律動機不能取代傳統運動 想增效要做一件事

陳俊忠和林杏青都指出，律動機不能取代傳統運動。林杏青認為，律動機不能取代傳統運動訓練，且使用律動機想達到增肌減重的效果，根據研究設計，還要搭配額外運動，例如至少在律動機平台上同時做半蹲、深蹲或弓箭步等訓練。

陳俊忠也認為，律動機不能取代傳統運動，若真要使用律動機，還是要另外學習正確的運動技巧，因為重訓和有氧運動所帶來的肌肉或心肺功能提升，是律動機無法取代的。

律動機的研究和效果還不明確，但若真想嘗試，2014年一篇刊登在《物理治療科學期刊（Journal of Physical Therapy Science）》的研究顯示，對於平常沒有運動習慣的人，一天使用15分鐘、每週3次，約6週對增肌和增加骨密度有幫助。

●4類人應避用律動機

一般而言，只要能平穩地站在律動機平台上，都是安全的，但法羅指出，有裝心臟節律器、懷孕、骨折、有置換膝關節或髖關節的人，最好避免使用律動機。律動機上下震動，若長達數年是否會產生跟電鑽工人一樣的關節、神經傷害，雖然還沒有相關報告，但是否會產生都還是未知，若要使用時必須留意身體狀況和時間。

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