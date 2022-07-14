搶攻深藍票倉！高雄市長陳其邁14日下午勘查鳳山眷村旁的日照中心，他強調施政不分區域、不分黨派，也感謝議會積極籌措建設經費，而不是像過去互踢皮球。

鳳山區海光里的自強公園，昔日為海軍眷村聚落，鄰近原日本海軍鳳山無線電信所保存區，是具有眷村文史記憶及濃厚在地情感連結的空間，在經歷市地重劃後，將成為93期市地重劃區內的新闢綠地休憩空間。

陳其邁表示，對於鳳山海光里他也不陌生，所以更想努力推動建設，讓市民有更好生活品質，也努力聽取各方議員建議，以「民之所欲，常在我心」作為動力，不希望像過去一樣，對於施政總是互踢皮球，也不要再去計較經費的有無，而是用心去做。

市府積極推動93期市地重劃區，替歷史悠久的眷村聚落帶來多項建設，除了自強公園的建造外，多功能日照中心也是首要工程，陳其邁認為，民眾所關心的事物都應該要不分區域、不分黨派的努力推動，也特別感謝議員們都努力籌措經費施政，讓市民有更好的生活品質。