用台灣蛋糕征服陜西人的胃

2008年3月，剛從部隊退伍的雲林子弟沈益昌跟隨友人來中國大陸考察半年時間，從沿海的廣州、上海到內陸西北的西安，讓沈益昌看到大陸有巨大的商業成長空間，憑藉在台灣學做西點蛋糕的創業經驗，9月沈益昌就決定帶著第一桶金來西安創業。當時西安的西點蛋糕市場很小，西安人飲食習慣主要還是麵食、肉夾饃等西北傳統飲食為主，沈益昌眼光獨到，創店一開始就標榜台灣特色的西點蛋糕做為品牌定位，成功打開市場，從08年草創的第一家店到現在在西安、鹹陽等城市成長成到30家門店，年營業額最高達7~8000萬，工廠加上門店的員工最多將近300多名，算是台灣個人在大陸創業發展比較成功的個案。

2019年，沈益昌決定將西安的工廠移到西安市郊的鹹陽市，原本計畫利用市郊廠房的土地成本與人工成本能夠擴大市場，佈局更多門店，2020年COVID-19疫情爆發，沈益昌也只能放緩擴店的計畫，同時也收了幾家門店來度小月，樂觀性格的沈益昌也盡量以訂單來生產蛋糕，減少原物料的庫存比例，建立標準化的生產流程與取得食品安全認證，同時開發其他食品，包含節日應景的粽子、月餅、麵包等，還有台灣人最為自豪的手搖冷飲，門店也重新設計成具年輕化品牌的調性，也沒有在2021年底西安爆發的疫情擊倒，持續在西安市，鹹陽市穩健擴店。

炎帝故里、青銅器之鄉迎來台灣老師

臺北南港子弟李天睗，憑藉台大、北大雙重高學歷優勢，如願來陝西寶雞市任教。 (圖/李天睗提供)

陝西省寶雞市可能很多台灣人乍聽下會覺得有點陌生，但如果提到炎帝的故鄉或是中國青銅器之鄉：陳倉市，最有名的一句成語：明修棧道，暗渡陳倉，相信很多人都會恍然大悟，擁有2700多年的建城史，臺北故宮的鎮館之寶毛公鼎就是出土於此，就是這樣豐富的中華歷史文化，吸引台灣一位優秀的老師李天睗遠道來這裡教書。

來自臺北南港的李天賜，台大中文系畢業後進臺北大學古典文獻研究所取得碩士學位，2014年-2018年前往北京大學哲學系取得哲學博士學位，畢業後的李天睗就計畫留在大陸任教，經過幾個大城市大學的面試與考慮，最終決定落腳陝西省寶雞市的「寶雞文理學院」，主要是他覺得中華文化底蘊深厚的寶雞市，不論教學或是文化學習研討，都能讓人大有收穫！

自從2020年初疫情爆發以來，李天賜曾在台灣做過一年多的「遠距教學」，2021年5月先到上海隔離後再到寶雞，結束後才能回學校給同學們上課。陝西當時的疫情因為控制得很好，他也正好利用這機會深入瞭解大陸許多名勝古蹟，但光是陝西省就讓他跑不完。他覺得「寶雞文理學院」辦學很用心，學生們也很認真學習，加上寶雞的生活環境舒適宜居，生態好，文化古蹟豐富，他是意外來到這裡才發現這裡才是中華文化的「寶藏之地」。