大陸南京有名王姓男子買了1盒當地特產「活珠子」(將孵出小雞卻未成形的雞蛋)，隨手先擺在廚房，豈料，1這一擺蛋盒內竟然孵出全身黑羽毛小雞，讓他相當錯愕，便懷疑應該是天氣太熱，蛋悶在盒子裡久了，自然就孵出了小雞。

據微博「荔枝新聞」報導，南京有位王姓男子於上個月27日網購10顆「活珠子」（雞蛋將孵成生命卻又還未完全成形，蛋內已經有頭、翅膀、腳的樣子），由於該產品包裝上標示可於常溫下保存15天，因此，王男先放置在廚房內。

豈料，15天後，7月12日王男下班回到家，竟發現某1顆「活珠子」孵出了1隻全身黑羽毛的小雞，然而，另外1顆蛋內的小雞正在啄蛋殼欲破蛋而出，王男認為「可能因為天氣太熱，小雞在包裝盒內悶太久就孵出來了」，也表示該小黑雞的腳一開始有些站不穩，餵了水和牛奶，一天後小雞的精神明顯好多了。

影片發佈在網路上後，網友見影片紛紛留言「說明了是真的活珠子」、「果然只可以保存15天，第16天就孵出雞了」、「南京這溫度正適合」、「買了10顆蛋，變成10隻雞，這做買賣的可以」、「你賺到了，雞比蛋還貴」、「沒辦法了，養大在殺來吃吧」、「本來就想吃個到，沒想到後面可以吃一隻雞」。

據了解，「活珠子」是南京著名特產，是雞蛋將孵成生命卻又還未完全成形，蛋內已經有頭、翅膀、腳的樣子，這種亦雞亦蛋的孵化物狀態叫做「活珠子」，其獨特的口感，介於雞蛋和雞之間的味道。