疫情嚴峻期間民眾搶買防疫保單，衍生防疫保單理賠及下架問題，但勞動部從去年底開始即要求入境移工需由雇主為其投保COVID-19醫療保險的政策，卻並未停止，對此，民進黨立委江永昌今（14日）批評，防疫保單停賣政策平行時空，難道金管會與勞動部不溝通？

江永昌透過臉書表示，今年4、5月時，我國曾發生「防疫保單之亂」。雖然已經平息，然而，現在竟然可能有防疫保單之亂2.0！防疫保單原本為保障民眾染疫後需要治療、維持生活之開銷，但在從清零走向共存時，防疫保單反而造成民眾湧入醫療院所進行篩檢，想申請居家隔離證明以此獲得理賠。

他說，我國檢驗與行政量能瞬間不足。民眾在醫院、衛生所大排長龍，抱怨四起，又因保險公司鉅額給付，大幅虧損，與民眾發生齟齬，最終金管會主導不再出售防疫保單；但同時，勞動部從去年底開始要求入境移工需由雇主為其投保COVID-19醫療保險的政策，卻並未停止。

江永昌質疑，難道發生防疫保單之亂時，防疫保單全面下架時，勞動部都沒有想過金管會政策變動會影響移工政策的可能？金管會沒有檢視自身政策對其他部會政策的影響？部會間彼此政策、規定相左的狀況，不只是橫向聯繫出問題，更好像兩個部會活在平行時空一樣，令人無法接受！

江永昌說，移工入境強制防疫保險是清零政策下的決定，當走向共存時，本來就該調整。移工是許多產業的重要勞動力，政策錯誤會導致這些產業因疫情而生的困境加劇。要求金管會、勞動部與指揮中心應該馬上處理、研議相關對策，不要再讓混亂繼續下去，不能出現防疫保單之亂2.0。