永豐金控旗下包括永豐金證券、永豐投顧、永豐投信三家公司，連袂拿下「2022 TWSIA台灣永續投資獎」三項大獎，包括：機構影響力證券組-典範獎、個案影響力-ESG創新銀級獎、機構影響力投信組-績優獎，展現永豐金從治理、投資、產品到創新服務積極推動ESG永續金融的具體成果受到肯定。

由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦第二屆「Taiwan SIA 台灣永續投資獎」（Taiwan Sustainable Investment Awards），永豐金證券為唯一榮獲機構影響力『典範獎』之券商。永豐金證券表示，「機構影響力」的主要意函在永續投資的願景策略、透明揭露、影響力及效益，永豐金證券除恪守機構投資人盡職治理守則，並制訂「責任投資管理要點」、「盡職治理政策」，內化永續作為，將ESG因素納入投資審核評估流程，投資注重 ESG 議題之產業或投資標的及綠色債券，並每年公開舉辦大型「ESG投資論壇」，積極推動ESG投資理念的傳遞，落實發揮機構投資人正面影響力。

永豐投顧以「SinoPac＋企業永續評鑑系統」榮獲「個案影響力類-ESG創新-銀級」的殊榮，是唯一連續兩年獲獎的投顧。永豐投顧表示，SinoPac＋系統為永豐投顧獨立開發，首創以SASB國際標準為框架的台股評鑑系統，提供投資人全面性且精準的ESG評鑑結果，除透過PwC資誠永續發展服務公司提供方法論諮詢，並持續納入重要投資人重視之永續指標與在地企業須重視之永續指標作為評鑑的項目。目前已完成25個產業，逾256家企業的評鑑，未來除將持續依據最新的永續報告書進行評鑑外，也會持續監控重大事件對企業的影響，同時也將擴增評鑑企業範圍及積累歷史評鑑資料，成為強大的資料庫，寄望能成為資本市場最佳的ESG指標。

永豐投信本次二度獲得機構影響力獎項投信組績優獎，永豐投信自2020年以來，已連續三年每年皆推出ESG基金，接軌母公司永豐金控永續金融發展藍圖，今年由台灣市場擴及海外市場，再推出第三檔ESG基金，積極落實盡職治理、展現專業機構投資作為，未來也將針對低碳轉型、從不同的ESG面向、產業別或資產領域等，規劃永續金融新商品。

永豐投信持續擴大ESG產品線，同時也帶動ESG產品投資人數大幅成長，旗下ESG主題型基金規模，從2020年底的4.24億元，至2021年底擴增至77.4億元，ESG主題基金規模成長逾18倍，ESG總投資人數則由2020年底的276人，至2021年底增加至89536人，成長逾324倍，帶動國人對於ESG產品的高度認同與參與投資。

配合永豐金控2050年全資產組合淨零碳排承諾，旗下子公司均將「2050淨零」納入投資與資產管理及發展目標中，2021年起，永豐銀行，永豐金證券、永豐投信已針對高碳排產業訂定投資指引，針對高碳排產業對環境和氣候相關影響，訂有量化參考依據，將產業碳排放量納入敏感因子，檢視產業總碳排放量及個別企業每營收碳排放量變動趨勢等，未來亦將持續擴大高碳排產業項目之涵蓋範圍與積極管理作為等。