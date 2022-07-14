由吳念真擔任編導的作品《人間條件7》將再度在台北重演，這次有不同的卡司，將由歌仔戲名角唐美雲與演員林美秀，輪流擔綱劇中老年阿蘭一角。

受到疫情影響，人7在台北的演出場地經過多次調整，也因此發生演員檔期撞檔，也因此才會有這次同一個角色，用了兩名演員的安排。

唐美雲表示，和林美秀、劇團都是多年老友，「當劇團告訴我，美秀因為撞到檔期，希望我能幫忙，我很快就答應，能和老友們一起完成演出，我很期待。」

林美秀、唐美雲也各自分享對於阿蘭這個角色的看法，互相加油打氣，林美秀對唐美雲表示，「這角色其實並不好演，但我相信你會把這個角色演出不一樣的味道。我們都是『阿蘭』，一起加油。」唐美雲則回應：「你不在那一週，我會好好加油，演好阿蘭的後半生。我也會幫你照顧好瑞源（指劇中阿蘭的伴侶）。」

《人間條件7》寫的是台灣女工故事，是吳念真從他國小同學的經歷得到的靈感。演出將於8月5日至14日在台北國家戲劇院登場。