台北市議會上會期通過台北、上海雙城論壇預算，卻也立下「共機、共艦若持續擾台，預算將不得動支」的但書，意見更取得跨黨派共識，近期傳出市長柯文哲有意在8月續辦雙城論壇，民進黨議員梁文傑14日質疑，共機已在7月擾台8次，要求市府尊重議會決議不得動支該預算，柯則要陸委會將定義說清楚，強調有些事不能隨意識形態處理。

柯文哲下午赴市議會進行任內最後一次施政報告，梁文傑質詢時再提及雙城論壇但書，強調這些文字經跨黨派同意，當時列席的副市長黃珊珊也認可，詢問柯是否還在商討舉辦論壇中，柯回應，自己凡事都會去陸委會請示，他也主張兩岸因為有衝突、兩邊關係很爛，所以才要交流，完全不交流若出事會很麻煩。

梁文傑接著說，現在已經7月份，共機、共艦如果持續擾台，該預算就不得動支，他不管柯怎樣主張，自己只看客觀事實，7月份至今共機已8次擾台，7月8日當天甚至越過海峽中線，顯然兩岸氣氛並不佳，柯態度如何他沒意見，但必須尊重議會預算協商決議。

對此，柯文哲認為，擾台定義當時沒寫清楚，梁文傑反嗆，共機越過中線不叫擾台，不然問一下黃珊珊的哥哥、前參謀總長黃曙光好了，柯回應「叫陸委會出來講啊」，梁接著說「此事和陸委會無關，這是議會決議」，柯則說，就讓陸委會認定，若認為擾台就不要辦，讓梁大吃一驚說「有沒有擾台還要陸委會認定？這全民都知道」。

當時列席政黨協商的黃珊珊也急忙補充，當時大家是說不要寫繞台幾次、多少時間那麼具體，最後授權市府認定，但雙城論壇是由副市長蔡炳坤負責，現在是大陸事務組處理，目前沒有認定問題是，重點是這些內容都要陸委會報備。

梁文傑接著說，議會決議這樣下，當時大家都沒意見，現在市府硬是反悔，那自己要負責，他沒說絕對不能辦，但這項編在秘書室下、每年139萬的預算，若真的非辦不可，可用金額3億多的第二預備金或自行募款來辦，但議會決議要遵守，否則未來不用協商預算了，不用再為但書字斟句酌。

對此，柯文哲重申要講清楚擾台定義，總之有問題就請陸委會說明，說不辦他也樂得輕鬆，還嗆說「你以為我喜歡辦哦」，強調陸委會是自己的上級長官，梁則酸說「你什麼時候那麼聽話」，要求柯講清楚到底要不要尊重議會決議，若市府用這條預算辦議會還不說話，那就是議員失職、狗屎。

柯文哲反嗆，無論作為知識份子還是實際執政者，有些事不能隨著意識形態處理，要很務實處理，梁傻眼稱這決議是政黨協商出來，國民黨台北市長蔣萬安也說共機擾台不會辦，柯再嗆，藍綠何時團結在一起，還說自己尊重議會，但也希望要把定義講清楚。

梁文傑再問「用二備金那麼難嗎？」，柯則說，你定義要講清楚，不然我就用行政權處理，梁回應，自己不跟柯玩文字遊戲，如果柯覺得中共飛機穿過中線都不覺得是擾台 ，我也只能說佩服、希望對方當總統，柯則打趣回應「我當總統我的飛機也會過中線」。