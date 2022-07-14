台東金崙溫泉區6月26日地下水位忽下降9.5米，工研院專家調查，可能是受到2次地震導致地殼變動所致，目前水位已回升5米。

水利署設置在台東縣太麻里鄉金崙溫泉區的地下水位監測系統，6月26日忽然下降9.5米，引起當地居民關切；溫泉業者也反映溫泉水量銳減，懷疑是溫泉區開發地熱抽水有關。

台東縣政府財政及經濟發展處長章正文今天接受中央社記者訪問表示，因水位下降引起民眾關切，昨天工研院專家實地勘察，研判應該是地殼變動導致水脈跑掉，才會瞬間水位下降，如果地熱業者抽水，水位是慢慢下降，不會瞬間下降。

章正文表示，經調查6月25日晚上9時34分花蓮發生規模5.1的淺層地震，26日凌晨零時發生規模4.0淺層地震，研判是這2次地震造成地殼破裂，水脈產生變化造成地下水位下降，和地熱業者抽水無關。

章正文進一步說明，地熱發電業者抽的地熱層比溫泉還深，超過100米的地底，溫泉則是抽取淺層溫泉，因此2種溫泉水脈不同層，照理說不會互相影響；再者發電抽取的地熱水會回注，不會影響水量。他表示，居民誤解地熱發電影響溫泉，這幾天地下水位監測已經回升5米了。（編輯：黃世雅）1110714