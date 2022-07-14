全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業，出資16.9億元，取得宇隆21.56％股權，成為宇隆最大股東，伸興與宇隆未來攜手合作將聚焦在東南亞自行車產業市場。宇隆14日董事會決議8月31日召開股東臨時會，全面改選六席董事及三席獨董，雙方朝向共同協商方式，聯合提名董事及獨董。

宇隆董事長劉俊昌表示，因應未來宇隆朝集團化目標發展，新董事會成員提名名單，期望以共同協商聯合提名方式進行，全力打造多方資源整合的新經營團隊陣容，齊心推動宇隆朝更具競爭優勢的精密機械加工集團邁進，持續創造宇隆整體營運更上層樓的表現。

劉俊昌指出，近兩年，新冠肺炎疫情帶動自行車銷售大幅成長，加上缺工的困境下，大幅提升全世界工廠加速推動產線自動化升級的龐大需求，宇隆著眼於業務版圖的擴大，技術開發整合能力的有效運用，以及經營獲利目標的持續成長，從以往的代工生產，正式朝向產品設計製造組裝，以期全面提升企業獲利能力並保持產業的長期競爭優勢，決定邀請在機電整合上具有多年成功經驗的縫紉機大廠伸興入股，希望能在雙方各自的競爭優勢基礎上，打造模組化解決方案提供者的願景，持續推動宇隆未來營運成長動能。

伸興董事長林志誠表示，伸興很榮幸在宇隆董事長劉俊昌及其經營團隊們邀請下順利完成入股，考量宇隆與伸興兩家公司在機械加工領域各自掌握不同的關鍵量產技術、多元化市場、生產基地佈局等競爭優勢，強強聯手的組合將有助於在全球取得更亮麗的銷售市場成績。未來除伸興將在研發、生產製造等擅長的技術領域上努力整合資源，同時也將會與宇隆董事長劉俊昌的經營團隊一起共同奮鬥，努力創造股東權益最大化的經營成果回饋全體股東。

展望未來，宇隆董事長劉俊昌對於集團化的經營團隊相當看好，未來也將努力縮短大家的磨合期，盡速完成在整合資源、人才、技術、製造等各方面的發展共識，期望能以最快的速度讓外界看見公司集團化營運的成果。目前初步規劃第一步將聚焦在東南亞自行車產業市場，宇隆將借重伸興在東南亞地區多年布局的熟稔度以及機電整合的優勢，目標打造最具競爭力的「模組化解決方案提供者」，進而合力擴大跨產業領域的多元化業務拓展，挹注宇隆科技未來營運長期穩健向上。