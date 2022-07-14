農委會主委陳吉仲與嘉義市農民溝通稻作休耕補助辦法。（廖素慧攝）

農委會主委陳吉仲、嘉義市立委王美惠及市農會理事長劉明澄說明休耕相關措施。（廖素慧攝）

中央「稻作4選3」措施鼓勵稻農配合休耕，但嘉義市農民抱怨休耕改種其他作物不理想，補助看得到拿不到，14日農委會主委陳吉仲提出「嘉義市模式」補貼4.5萬及5.5萬2項措施；市農會總幹事黃騰輝說，申報至明（15 ）日截止，盼延長申報日至7月31日，給農民思考期。

立委王美惠指出，資料統計目前嘉義市有5700多戶農戶、耕地面積近1800公頃，1、2期 水稻耕作面積各約654餘、642餘公頃，嘉義市農地位於都市計畫區內，面積小且未重畫，農民擔心若未配合休耕或轉作恐繳公糧資格不保，影響生計，因而邀陳吉仲主委來嘉義市聽取農民心聲，解決問題。

王美惠認為，中央訂定政策應該因地制宜，要提出更多誘因及具體改善的作法，積極輔導農民轉型，避免損及當地農民權益。

有農民指出，嘉義市農田沒有水路、車路，也非農田利會會的灌溉區，休耕改種田菁，成效不佳，未達到政府補助標準，拿不到補助。

陳吉仲表示，因應嘉義市農民的訴求，提出「嘉義市模式」補貼方式，一是配合休耕每1公頃補助4萬5000元，田地由農委會處理，二是

配合休耕補助4萬5000元再加碼1萬元，也就是1公頃補助5萬5000元，休耕期間種植景觀花卉，作為花海等觀光用途，今年2期稻作適用。

黃騰輝說，休耕相關申報至7月15日截止，目前已有約一半農民申報繼續耕作水稻，農委會能放寬補助的方式對農民有利，至少應延長申報截止日期至7月31日，讓農民好好思考。