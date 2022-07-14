全球疫情逐漸趨緩、國境開放指日可待，日圓匯率來到新低點，不少投資人將焦點集中到日本不動產，信義房屋日本事業部統計，6月就有超過500組參加日本購屋說明會、諮詢，創下單月新增客戶數新高，今年上半年的來客量已超過過去二年的總和，成交的價、量、質三方面都出現成長及改變。

根據統計，今年日本東京23區中古大樓住宅平均每月成交量達1,300件以上，與2021年月均水準相當，單價較2021年上漲約7.5％，二年來則有20％漲幅，在房價持續穩定上漲下，交易量仍維持不墜，足見市場需求穩定，也吸引日本國內投資人進場。

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，新增來客數屬於前期指標，而從實際成交的數據也同樣火熱，日本信義繼2021年的成交件數達到近年新高後，2022年上半年成交戶數較去年同期增加40％以上，而第二季平均每戶成交價格為7,148萬日圓（約新台幣1,595萬元），較第一季增加7％，因為日本房價持續上漲，平均成交價格也隨之提高。 今年以來日本信義成交金額達1億日圓以上的件數，已與2021年全年相當，第二季成交達1億日圓以上物件佔比，較第一季呈倍數增加，且三分之是集中在6月成交。

何偉宏表示，除了自4月起日圓匯率持續下探，使觀望的投資人進場，更重要的是看好物件的資產價值性，東京奧運後房價持續上揚，且再開發建設持續進行，都是房市持續成長的動能。選擇在日本置產投資的客戶大多是因為看好日本房市長期穩健的特性，所以願意付出更高的總價購買資產性高的物件。