為充實小港區國小學子的暑假生活，提供多元化學習及健全身心發展的育樂活動，中鋼公司攜手集團子公司中鋼碳素化學公司14日及15日一連兩天，假高雄市立明義國中共同舉辦「111年中鋼全能智慧王夏令育樂營」，以該校提倡的音樂及藝術特色為主軸，並結合手作及傳統文化技藝課程，培養學子藝文氣息，深耕文化傳承。

明義國中校長何茂通表示，該校以多元學習教育為理念，提倡全人教育，注重五育均衡發展，除重視工具學科基本能力外，亦致力發展多樣性社團，尤其是管樂團、弦樂團及直笛團等音樂性社團，讓學生在寓教於樂的環境中活化學習內涵，滋養人文氣質。感謝中鋼公司及中碳公司兩家小港在地優質企業，秉持地方為重的精神來舉辦夏令育樂營活動，同時也期勉參與學子以『科技腦、人文心』的態度，將所學知識應用於生活當中。

中鋼公共事務處長孫宏魁表示，這次夏令營基於防疫考量，首次採行線上互動的教學方式辦理，兩天下來共計會有100名學子參加，特別感謝明義國中何校長、訓育組詹為權組長及優秀團隊的鼎力協助，看到學子們對於學習的熱衷及投入，相信一定收穫滿滿。

中碳公司管理處長王志堅則表示，中碳公司很榮幸和中鋼一同攜手能為地方教育盡一份心力，希望學子們透過活動的學習過程，激發主動求知的好習慣，並培養積極進取的人生觀。

此次線上夏令營活動內容豐富有趣，課程設計融入包含音樂藝術、科學原理及環境教育等範疇，例如DIY手作樂器及環保門鈴，讓學子不僅了解科學運作原理，亦傳遞環保的重要性。此外，今年夏令營也安排中鋼集團教育基金會規劃之傳統文化技藝課程，學子們利用隨手可取得的材料DIY手作皮影戲偶，以達到推廣傳統技藝文化之目的。

教育是社會發展的重要基石，也是百年大計，學童則是國家未來的主人翁。中鋼公司長期秉持與地方共存共榮的理念，重視地方教育文化，今年舉辦線上夏令營活動，除了希望讓參與的學子們度過一個充實有意義的暑假外，也期盼引領學子們從課程中找到自身的興趣，為日後學習發展打下良好基礎，善盡企業社會責任。