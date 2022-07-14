東森房屋研究中心統計近一年實價登錄系統發現，北投士林科學園區周邊指標性建案「華固文臨」預售成交單價最高來到每坪109萬元，相較去年整年度文林北路實價登錄平均單價62.6萬元，漲幅近43％。而同在文林北路上預售建案「家居璽玉」預售成交最高更是來到單價120萬元，未來三位數房價可能成為常態。

東森房屋北投中央加盟店彭建偉店東指出，目前北投區域新建案環繞「北投士林科學園區」周圍，最廣為人知的住宅案「華固文臨」，規劃三至四房，坪數落在45-55坪，一層四戶，目前即將售罄。近一年該區周圍單價也都來到100萬元以上，細究創高價原因，北士科鄰近士林、北投、天母優質生活圈，加上捷運淡水線、洲美快速道路等交通條件，房價屢創新高並不意外。

彭建偉表示，北投交易熱點以北投捷運站周圍及近期前景備受看好的北士科為主，北士科預計引進數位醫療、生技、智慧科技等產業進駐，VＯLVO服務中心、中鼎集團第二總部大樓、仁寶、康舒、新光紡織、士林電機也陸續佈局，勞動人口的比例上升將伴隨區域經濟成長。

彭建偉同時分享北投區其他熱門成交建案行情，奇岩重劃區內新成屋「遠雄山綺」，近一年平均單價落在72萬元上下；座落在北投市中心預售階段的「麗源富域」，規劃三至四房，近一年平均單價落在73萬元上下；另外，捷運站對面的「正隆麗池」平均單價也落在70至75萬元之間；因此目前針對年輕購屋族最推薦入主捷運復興崗、忠義、關渡周圍屋齡35年至40年中古屋，單價約落在40萬元上下，房價相對親民，更有市中心的繁華、明星學府，補漲後勢相當看好。

一向被認為是蛋白區的北投，因北士科各大廠進駐，近期實價登錄揭露更是上看三位數，晉升百萬單價豪宅，且鄰近陽明山、淡水河，好山好水、商圈熱鬧，房價相對北市其他區域親民許多，近年都更、危老重建更是勢在必行，預料未來北投區房價恆溫走升，相當值得持續關注。