想要吃日式料理，有許多迴轉壽司品牌可選擇，有些餐點可不是人人都知道，就有民眾分享自己外帶一盒爭鮮「隱藏神品」，引起許多網友驚訝難道師傅不只做壽司，也釣出內行人解釋，這其實是爭鮮旗下品牌的餐點。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，秀出印有「爭鮮」兩字外帶餐盒，但內容物並非生魚片壽司，而是滿滿的酥脆炸雞，自豪地說「強者我本人，到爭鮮只買炸雞外帶」。

貼文一出引起網友討論，不少人都驚呼爭鮮竟然有賣炸雞，「爭鮮不是壽司嗎？連炸雞都包辦了？」、「爭鮮有賣炸雞我還是第一次聽到」、「還真的不知道爭鮮有賣」、「這應該是唐揚雞，看起來很好吃」、「我賜予你強者封號」。

不過有內行人指出，雖然外帶盒標示爭鮮兩字，但該炸雞是屬於爭鮮旗下品牌「点爭鮮」的餐點，消費者可透過「Magic touch」模式點餐，實際查看点爭鮮官網菜單上，還有唐揚雞軟骨、黃金脆薯、黃金炸鰻卷等炸物供選擇。