美國經濟衰退隱憂，加上消費需求疲弱，引爆全球半導體股大殺戮，很多股票暴跌4、50%。儘管台積電今（14日）法說上修今年美元營收，估較去年成長35％，令市場驚喜，但多數半導體業者苦日子還沒結束，美媒報導，分析師表示，半導體產業10多年來不曾發生估值過高、庫存增加和經濟衰退等三大因素，預估年底前半導體股至少還會再跌15%。

巴隆周刊（Barron's）報導，花旗集團分析師Christopher Danely周三（13日）發布研究報告指出，半導體產業面臨10年來最嚴重的衰退，原因是過去10年來，不曾同時發生估值過高、庫存增加和經濟衰退三大問題。

「隨著華爾街分析師下修相關公司獲利預期」，Danely估，年底前半導體股至少還會再跌15%。今年至7月13日，費城半導體指數已暴跌35%。

Danely說，在個人電腦和手機市場高度曝險的半導體公司，如英特爾、超微（AMD）更是首當其衝。花旗預估，今年PC和智慧手機銷量將下滑9%左右，而這兩大消費產品占半導體需求約50%。

英特爾和超微對花旗分析師報告不予置評。

Danely提到，消費者需求放緩本身就令人擔憂，加上庫存過高，這對晶片製造商來說可能是大災難。為了應對供應鏈問題和勞動力短缺，許多公司先前大量累積庫存，如今需求放緩，這些公司可能被迫降價出清庫存晶片。

儘管Danely對整個晶片產業持負面看法，卻認為仍有一些防禦性股票值得投資。他偏好利潤和每股盈餘 （EPS）增加的公司，例如美光、安森美（ON Semiconductor）、格芯（GlobalFoundries）、以及超微。但他的首選是 亞德諾半導體 （Analog Devices）。