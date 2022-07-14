adidas Golf 與森川共同設計特殊球員版的 ZG21 鞋款做為他本週角逐英國公開賽的戰靴。（adidas Golf 提供）

熱愛運動的民眾，為了精進表現便會著重鞋子性能，Nike Air Jordan XXXVII就提升鞋款實戰性能，讓你在籃球場上更加威風；adidas Golf 則與高壇新勢力森川柯林(Collin Morikawa)共同設計了特殊球員版的ZG21鞋款，以此紀念他在皇家聖喬治高爾夫俱樂部所締造的歷史。

Nike Air Jordan XXXVII主推更優質的穿著感，在NSRL，研究人員對籃球場上跳躍的三個不同階段進行深入研究，即收縮、載重以及起跳，再針對鞋款的各個組成部分進行設計。本次鞋款為提供更優質的穿著感，在腳後掌搭載由TPU模組包覆的Formula 23高性能泡棉，能夠將收縮時所累積的能量迅速釋放到地面，作為Jordan Brand的最新旗艦泡棉科技，Formula 23的設計兼顧輕量且反應靈敏，回彈爆發與穩定性同樣展現在設計當中。Air Jordan XXXVII將於9月於指定店點陸續進行發售。

而adidas Golf 則主打ZG21鞋款，自去年初發表以來便為各級距的高球愛好者帶來極至輕盈，adidas Golf 此次與森川共同設計特殊球員版的 ZG21 鞋款，從Go-To系列 Polo 衫的迷彩圖樣擷取靈感，在後跟處的 ULTRA-LIGHT STABILITY FIN超輕量穩定性鞋翼與SWINGPLANE TRACTION 結構大底上，以深淺交疊的亞麻綠色勾勒英國公開賽的林克思場地特色。ZG21 COLLIN MORIKAWA PE 鞋款將於15日起在adidas忠孝旗艦店及信義品牌中心販售。