中華電信行動網速屢獲國際權威肯定、捷報頻傳！國際權威測速領導品牌OoklaR旗下知名網站SpeedtestR 於14日公布台灣SpeedtestR Award行動網速量測報告。中華電信榮獲台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」（Fastest 5 Years in a Row Award in Taiwan），並再度蟬聯2022上半年台灣「5G網速第一名」（Fastest 5G Mobile Network）、「行動網速第一名」（Fastest Mobile Network）共3項大獎。

中華電信表示，這次獲獎再次展現中華電信擁有4G/5G最大頻寬、行動寬頻最佳涵蓋及最多基地台的優勢，採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法，整合資源及提升效率；持續加速加量建設行動網路，由點、線、面構成綿密涵蓋，達成5G和行動寬頻網速全面稱霸的目標。

中華電信董事長謝繼茂表示。身為國內電信領導品牌，中華電信以領先的技術、紮實的網路建設，提供優質、有感的服務體驗，獲得千萬客戶的支持與肯定，再次獲得國際權威測速SpeedtestR認證『5G網速第一名』及『行動網速第一名』並獲首座『連續五年台灣行動網速冠軍』的殊榮，實踐以客戶為中心的服務理念。

謝繼茂強調，中華電信將持續建構行、固網融合，以高品質的5G及光纖寬頻網路，提供消費者嶄新的應用服務體驗、多元資費方案及豐富的影視服務，引領全民邁向智慧科技新生活，為台灣後疫情時代再創新局。

SpeedtestR分析2022上半年實測數據，中華電信以最高分獲得「5G網速第一名」大獎。在最受矚目的「5G下載速度」網速體驗，拿下高達399.71 Mbps，為全台唯一下載網速超越300Mbps的業者。

在消費者和手遊族群最在意的「5G上傳速度」和「延遲度」均為業界之冠。提供客戶有感5G服務。

另經過SpeedtestR網站超過4百萬筆消費者實測數據分析，中華電信以最高分再度蟬聯2022上半年台灣「行動網速第一名」大獎，並已連續五年榮獲國內行動網速第一（2018～2022）。

中華電信強調，未來將持續加速、加量5G建設、擴大全台5G通信涵蓋，提供客戶國際頂尖的5G行動網路服務，力拚品質再造巔峰。