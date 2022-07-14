穿著清涼的妹子不管走到哪，都很容易成為大家的目光焦點，高雄一家賣壽司的路邊攤最近意外引爆話題，原來是店家請來一名年輕女子，穿著清涼坐在路邊顧攤，大方露出好身材。地點曝光後，也讓許多網友暴動揪團，直喊「今晚吃壽司」。

有網友在臉書粉絲專頁《爆廢公社》中發出照片，拍攝地點位於小港區二苓路，只見一名女子在馬路旁擺了一張桌子就賣起壽司，而壽司的品項名稱也相當特別，分別是「神秘嘉賓120元、疼愛自己100元、元氣飽滿80元」，女子疑似是耐不住酷暑的高溫，身穿熱褲以及粉色小可愛，外頭雖然又罩了一件白色襯衫防曬，但仍然難掩好身材，讓人看了臉紅心跳。

貼文曝光後，引起許多熱情的網友關注，紛紛留言表示「今晚吃壽司」、「衣著單薄的小女子，大家應該讓她早點收攤回家的」、「這年頭做生意好競爭」、「這壽司看起來真美味」、「這壽司一看就用料實在」、「元氣飽滿，給過」。

不僅如此，還有網友翻出過去也曾上過新聞版面的辣妹地瓜球攤販，照片中的女子綁著高馬尾，身穿細肩帶小可愛，神情專注地在包裝顧客的餐點，讓網友笑說「有了壽司，你們就忘了地瓜球」。