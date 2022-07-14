歌手曹格2008年與造型師吳速玲結婚，兩人育有1子1女，吳速玲身為天王嫂，在工作時接觸許多藝人進而結成好友，生活多采多姿，身為造型師的她審美眼光非常精準，穿搭頗有時尚感且風格多變，是不少女生的時尚範本，43歲的她保養得宜，不吝嗇秀出火辣身材，近日她帶著孩子出去玩，吳速玲身穿泳裝下廚，鏡頭從上而下，將美胸和小蠻腰都拍入鏡，引起不少粉絲討論。

吳速玲今（14日）發文，表示暑假到了就想帶小孩泡泡水，剛好看到一家新開的飯店泳池和餐廳都很美，立刻下訂帶小孩出去玩水，吳速玲笑稱：「泳池的救生員比學校的教官還嚴肅，一個口令一個動作，口氣嚴肅到我以為我來到軍營，他一個眼光掃過來～我很想起立～立正～敬禮～」，她表示今年的目標也一樣要黑金，追求黑亮的膚色，吳速玲曬一曬還親自包辦孩子們的午餐，她透露自己準備的是拿手菜松露香料蝦，這次帶4包大概60隻蝦過去，全部秒殺，吃完又去了附近吃快炒，讓吳速玲無奈嘆：「看了看我的肚子，這是要怎麼減啊～我食量就是個無底洞啊」。

照片中吳速玲穿著豹紋比基尼，身後是玩鬧的孩子們，孩子們有的打球有的玩水，看起來非常開心，鏡頭一轉吳速玲在廚房自拍，大展廚藝的她對著鏡頭露出開心笑容，不過這個鏡頭將吳速玲的好身材全部記錄下來，她全身肌肉線條明顯，微露酥胸模樣十分性感，隱約還能看見她的小蠻腰，根本沒有任何贅肉，好身材讓粉絲一度忘記重點是身後菜品。

連屈中恆老婆Vicky都問：「妳減什麼？！」吳速玲謙虛回應：「我很紮實的一層肥肉～我黑壯」，讓Vicky直呼：「妳自我要求比較高！我要跟妳學習！」