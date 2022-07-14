自稱擁有UCLA博士學歷的蔡姓女子，是歌手林凡的瘋狂粉絲，2019年陸續以送麵包、送禮物等理由，強闖林的住家，前後竟有5次之多，士林地院14日依侵入住宅罪，判蔡女拘役65日，得易科罰金6萬5000元，可上訴。

判決指出，49歲蔡女因十分欣賞林凡，經打探得知林的住處，2019年平安夜帶著1袋麵包，說要給林加油打氣，強闖林住家的庭院，看到林還拉著她不放，林的吳姓男友在旁勸解，竟也遭蔡女腳踹下體，此案經士林地院審理後，已依侵入住宅及傷害罪，判蔡6個月有期徒刑，蔡女事後不服上訴。

案件審理時，林凡再度加告蔡女5次強闖住宅，而且是短短的40天陸續前往，令她不堪其擾。

蔡女庭訊時，坦承在2019年7月起，陸續有前往林凡住家，聲稱她不懂台灣文化，還解釋如在美國，對外庭院的鐵門都不會上鎖，一般人可以進入，且如是想送禮物給屋主，會放在住宅門口，這樣並不會被認為是侵入。

蔡女另稱事後她已向林凡道歉12次，也很有和解的誠意，但對方不意願，士林地院審酌，林凡在蔡女第一次前往時，已明確拒絕蔡再前往，但蔡無視對方意願，先後多次強闖，嚴重影響當事人心情。

林凡指控的5次侵入中，2019年8月27日當次，蔡女僅以手伸入鐵門，因此法官認定不構成，其徐4次各依侵入住宅罪起訴，各處拘役20日，合併執行65日，得易科罰金6萬5000元，全案可上訴。