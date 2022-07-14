台北市長柯文哲14日天赴議會參加施政報告，台北市議員郭昭巖問台北市副市長黃珊珊，何時宣布請辭投入選舉，黃珊珊則表示，本來打算預算送到議會的時候，但現在蔡副市長出狀況，還有一些工作要處理，會先把責任完成後，時間到再處理。

郭昭巖質詢時問，黃珊珊何時要宣布請辭投入選舉，先前的行政不中立鬧的沸沸騰騰，辭職可以避免人家一直講到行政不中立的問題，接著又問黃，大概何時辭職。

黃珊珊說，參選就辭職，郭昭巖又追問確定的時間，黃珊珊則表示，本來打算預算送到議會的時候，但現在蔡副市長出狀況，我們還有一些工作要處理，會先把責任完成後，時間到再處理。

郭昭巖指出，7月4日有會議紀錄顯示，原本要蔡副市長接手妳的總聯絡人位置，但現在蔡副市長在醫院休養，並跟柯說，市長你要考量到原來黃副市長的位置，跟蔡副市長的工作，要由誰來擔當責任，黃珊珊則表示，會把工作做好，才完成這事情，不會為了個人。

柯文哲表示，研考會第二天就有在準備跟布局了，職務移交準備都需要時間，我們會處理，黃珊珊補充，不是工作馬上交給別人，別人就會做的。

郭昭巖強調，盡快才能杜絕大家認為行政不中立的問題，黃珊珊稱，只要在這位置上，就一定做到行政中立，郭昭巖又稱，但事實上有很多現象就是不中立，還是盡快辭職，對你、對民眾黨、對大家都好。