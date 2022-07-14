屏東縣警察局為防制詐騙，除分析案件類型提醒民眾注意外，也別出心裁發動「抗詐崛起 創意梗圖」網路徵選，盼藉由全民投入參與的過程，提升打詐效能。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣警察局為防制詐騙，除分析案件類型提醒民眾注意外，也別出心裁發動「抗詐崛起 創意梗圖」網路徵選，盼藉由全民投入參與的過程，提升打詐效能，活動即日起跑至8月3日，依年齡層分3組評選，每組冠軍可獲1萬元禮券。

屏東縣警察局指出，即日起至8月3日舉辦「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選活動，依各年齡層分3組評選，每組第1名最高可獲得1萬元面額的禮卷與獎狀，還有佳作10名，獎勵非常優渥，相關報名資訊可到「屏東縣政府警察局」或「屏東縣政府警察局刑警大隊」粉專官網下載。

警方分析，今年至6月止，受理的詐騙案件財損金額最高前5名，依次為「投資詐欺」3億1075萬餘元、「假冒機構（公務員）」案類財損金額3400萬餘元、「解除分期付款詐騙（ATM）」案類財損金額1949萬餘元、假交友（徵婚詐財）1380萬餘元、猜猜我是誰986萬餘元。

警方說，遭詐民眾大多因輕信網路訊息，或因未接收時下最新詐騙手法與防制技巧等資訊，即時辨識所接收網路訊息是否為詐騙集團話術，而導致財產損失。

警察局長劉印宮說，警察局這次舉辦「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選活動，邀請大家踴躍報名參與，盼藉由設計創意梗圖的網路徵選方式，讓全民齊心打詐，守護你我財產安全，打造屏東縣為安居樂業幸福城市。