宜蘭縣外海的龜山島，14日在接連幾場地震後，傳出「泥漿噴發」，但東北角管理處指監測儀器並無異常，地質學者也強調，「泥漿」一詞不應該用在火山學中，今天發生的現象屬「火山流體」，也是正常現象，民眾切莫恐慌。

今天上午有賞鯨船經過龜山島龜首處時，看到灰黑的海水又冒出白煙，讓遊客直呼是「泥漿噴發」，也引發熱議。

不過，東北角管理處駐警隊隊長許源豊說，龜山島在401高地等處設有監測儀器，經向中央地質調查所求證，島上儀器並無異常，所謂的「泥漿」是島上岩壁土石經過連續幾日太陽曝曬後剝落，加上噴氣孔噴出白煙、灰黑的海水拍打上岸，才讓遊客誤以為是泥漿。

許源豊表示，岩壁土石剝落、噴氣孔噴發白煙，都屬自然現象，後續幾艘的賞鯨船就沒有發現「泥漿」了。

地質學者江協堂解釋，泥漿一語不應該用在火山學中，如果是泥漿，指的是泥火山，但泥火山跟火山不相關，泥火山是地底下的地下水，因地層的泥巴溶解在水中，加上地殼有裂隙，因壓力變化將泥水噴出，堆積得像火山才稱作泥火山。

江協堂指出，火山應該所用的用語是「泥流」（Lahar），但這是火山噴發所引發，如土石流般會造成災情；龜山島今天的現象是「火山流體」，流體就包括液體與氣體，所噴發的白煙含有硫化物等物質，風險低，是自然現象，民眾不用太緊張。