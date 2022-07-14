全球指標性藝術節亞維儂藝術節聞名國際，打造品牌。中央社專訪主辦單位共同主席，探討如何透過多元策展並結合公民社會動能，活化地方，讓整座城市化身為大型表演舞台。

亞維儂是羅馬教廷14世紀的根據地，具有完整古城牆與歷史建物，位在法國第二大城馬賽西北方約100公里。藝術節自1947年創立以來，不僅是法國最悠久藝術節，也是全球知名表演藝術盛事之一，為當地帶來全新活力與藝術氣息。

本月7日到30日舉辦的藝術節分「內」、「外」兩部分，兩者獨立而協力。「內亞」為當代頂尖表演藝術櫥窗，有藝術總監負責策展；「外亞」則是由劇院與劇團各自策展，由亞維儂藝術節與劇團（Avignon Festival et Compagnies, AF&C）統整協調。

中央社記者專訪「外亞維儂藝術節」（Festival Off d'Avignon）主辦單位「亞維儂戲劇節與劇團」共同主席大衛（Harold David）和杜明戈斯（Laurent Domingos），談論如何透過藝文盛事動員地方力量，賦予城市新生命。

杜明戈斯說，兩者定位迥異。「外亞」的特色是「整體藝術創作的多元性」。大衛則指出，兩者具互補性。「外亞」不僅反映多元，更是表演藝術製作人與策展人間的重要市場。

「外亞」由130間劇院、200多個場地、超過1000個劇團、7000名演員、共3萬3000場表演構成，而AF&C的角色在於協調、協助所有參與者。

「外亞」的獨特與成功秘訣之一在於與公民社會的緊密合作，藝文或非藝文團體皆同。

杜明戈斯和大衛說，「外亞」與社會、教育機構及企業等都有不同的合作模式。在教育方面，展開公民教育，由機構在暑假召集年輕人，許多劇場與排練場也化身成工作坊地點，讓不分年齡的觀眾更了解和喜愛表演藝術；活動中心也會提供適合的表演讓孩童欣賞。

此外，生態與共同責任也是與民間、公部門合作的重要一環，尤其是在如何處理和減少海報等藝術節製造的垃圾。大衛說：「在民間社會形成夥伴關係，不僅推展觀眾群，也讓南法民眾盡可能享受戲劇節。」

每天超過1500場演出讓亞維儂化身為露天大型劇場，兩人說，除全年營業的一般劇院外，還有為戲劇節而設的臨時場地，例如暑期關閉的學校，「亞維儂表演藝術就是如此，只要遵守安全規範，到處都是劇院」。

提到台灣，大衛說：「能和像台灣這樣擁有經驗的國家合作對我們來說很重要，以評估如何進一步回應需求，希望進一步與台灣合作。」

杜明戈斯則表示，藝術節積極向國際發展，「很榮幸也很感動台灣15年來願意參與活動，希望能成為台灣對外擴展並展示能力的窗口」。

絲品劇院（La Condition Des Soies）長年與台灣合作，總監索格諾（Anthéa Sogno）告訴中央社：「台灣戲劇向來都非常棒，精準與美學都令人讚嘆，對於這十幾年來的常客，都很高興能再看到台灣的表演，這也是讓他們神遊世界的機會。」

她表示，藝術節對法國藝文至關重要，特別是劇院。「法國25%的戲劇策展都是在這裡發生，也就是說全法國以及法語國家策展人都會來這挖掘珍寶」。

當地民眾都強調藝術節對亞維儂的重要性。遊客中心員工麗茲（Liz）說：「這是城市最有活力的月份。城市變身，和其他時候完全不同，到處都是裝飾、海報、活動，成了大型露天劇院。」

尚－查爾（Jean－Charles）認為藝術節對城市再活化很關鍵，「尤其是現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，這兩年來狀況令人沮喪，如今又活起來了，真的很棒。這就是亞維儂」。

對於藝術節帶來的垃圾、噪音與人潮，居民坦然接受。麗茲表示：「這就是遊戲的一部分，不能住在這裡又不接受藝術節帶來的活動。有些不方便是正常的，但一年也才這3個月，完全可以接受。」

住在亞維儂30公里外城鎮的陶藝家克里斯（Chris）和攝影師賈克（Jaques）每年必定前來，他們說一定會有噪音，但也讓城市更有活力，「若拿掉藝術和創意，亞維儂就只剩老建築，我們需要藝術節賦予新生命」。（編輯：郭中翰／周永捷）1110714