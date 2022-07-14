證交所指出，自7月21日至8月2日舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，共計有鴻海（2317）、東元（1504）等八家上市公司參加，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業方式，展現產業競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

證交所為協助投資人聚焦產業基本面，本次特別規劃以電子零組件及半導體等科技相關產業為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括鴻海、東元、志聖（2467）、穎崴（6515）、宇瞻（8271）、富鼎（8261）、愛普（6531）及台達電（2308），與投資人分享近期公司財務業務情形。

「科技大未來」主題式業績發表會21日由鴻海打頭陣；22日為東元；26日則有志聖、穎崴；29日宇瞻、富鼎；愛普、台達電於8月2日接棒登場，舉辦地點皆在101大樓一樓證券交易所資訊展示中心。

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會。另也鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

證交所指出，本次主題式業績發表會詳細資訊，可至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。本次活動開放現場或線上參與，考量疫情因素，現場參與每場次限30人，線上參與則無人數限制，投資人亦可透過Webpro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw)收看即時轉播。