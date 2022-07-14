台中榮民總醫院繼今年5月成功剖腹接生第一例染疫產婦後，截至六月底為止共完成25名確診產婦平安生產，嬰兒採檢也都為陰性，考量BA.4、BA.5病毒可能帶來的威脅，台中榮總14日開記者會說明孕婦如何防範以及確診後如何進行即時治療。

台中榮總表示，這25位產婦中，有16位是自其他地區轉入，皆是輕症，在目前個案中，並非所有染疫孕婦皆須進行剖腹產，在適當條件下，染疫孕婦亦可進行自然產。

記者會上確診且自然產順利生產的24歲陳姓孕婦也到場分享，陳姓孕婦表示，第二胎且懷孕35周，因有上呼吸道症狀，使用家用快篩陽性確診後在家隔離，但確診隔天，卻出現發燒合併心悸及輕微胸痛等症狀，趕緊就醫。

台中榮總婦女醫學部醫師陳威志表示，當時經急診產科醫師評估後，此孕婦已有自發性產兆，但PCR為陽性且Ct值13，傳染力極高，因而啟動婦兒團隊，全體醫護人員穿著防護裝備，轉送孕婦至負壓隔離手術室待產，共計有6名產房醫護團隊協助此孕婦接生，安全產下一名男嬰，產婦產後第二天完成新冠肺炎抗病毒藥物治療後，返家隔離。

台中榮總指出，接生團隊為因應新冠肺炎疫情，皆有制定相關配套處理流程以供孕產婦參考，並設立孕產婦急診檢傷快速通道及產房負壓手術室，讓所有孕婦皆能安心生產。

陳威志提醒，染疫孕婦居家隔離期間，務必密切觀察自身症狀，若出現意識變化、靜止 下心跳仍過速、呼吸困難、急促、持續胸痛胸悶、咳血、下肢異常壓痛及明顯腫脹等症狀，請立即就醫。