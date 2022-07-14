小學一年級的課業輕鬆，不過有時也可能會難倒許多大人。一位家長近日就分享兒子小一升小二的暑假作業，沒想到只是簡單的造詞「成X」、「X大」，卻讓許多網友直呼腦袋卡詞！

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文分享兒子的國文暑假作業，「想了20分鐘～放棄」，因此上網求助各位網友；題目要求學生「由上而下，由左而右造詞」，讓原PO相當燒腦的則是「成X」、「X大」一題。

對此，許多網友紛紛給出搞笑答案，「成天，天大」、「成交，交大」、「成真，真大」、「成鳥，鳥大」、「成人，人大」、「成就，就大」、「成天，天大」，還有人感嘆「第一眼只想到成大，然後就想接醫院」、「想到以後我也要幫忙我兒子的作業就好害怕～」。

不過也有不少網友想出正確解答，「成長，長大」、「長啊！有很難嗎？」、「不到一分鐘就想出來」、「不是長嗎…到底怎麼想20分鐘…」、「成長、長大，標準答案，符合小學一年級的用詞」。