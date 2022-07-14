羅巧倫私下與臣臣感情好。（民視提供）

羅巧倫與林韋君生日同一天，默契十足。（民視提供）

羅巧倫在民視《黃金歲月》演出虎媽黃雪琴，劇中經常罵兒子臣臣，甚至體罰，引起不少觀眾反彈；她說這反彈威力比她先前演小三時還誇張，因為觀眾不是罵她小三兩個字，而是貼育兒經文章、心理學專業文章給她看，讓她哭笑不得。

羅巧倫戲裡對小孩嚴厲，戲外其實皮皮剉，她表示，每一次收到劇本發現要罵小孩，就會很緊張，充滿內疚感，當一喊卡，就會過去抱抱他。她說臣臣一拿到劇本，就會在家先跟媽媽演過一次，所以到拍戲現場就很進入狀況，只是她有時候情緒戲一來，會多罵幾句，如果跟劇本不一樣，臣臣就會疑惑愣住，「小朋友真的很可愛！」私下其兩人其實打成一片，除了會一起逗賴慧如的狗狗Ming醬，她也會分享自家狗狗bibi的照片給他看。

羅巧倫很喜歡自拍，拍攝空檔玩自拍時，一旁的臣臣也會過來一起合影，且露出超級迷人的微笑，讓她瞬間融化：「這一定要抱緊處理！」

最近劇情為了讓臣臣要進頂級學校，找來藝術家羅憶菲(林韋君飾)來上家教課，殊不知羅憶菲就是臣臣的親生媽媽黃曉芸，劇情一播出後許多觀眾直呼「黃雪琴引狼入室」。但其實戲外的羅巧倫很開心自己跟林韋君生日同一天，覺得兩人有緣，拍戲也有很好的默契。