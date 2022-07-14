孟耿如飾演陳庭妮的「假面閨密」，坦言私下也不太喜歡有公主病的女生。（八大提供）

孟耿如中和林哲熹的感情戲讓她有害羞的感覺。 (（八大提供）2)

「新手媽媽」孟耿如昨為戲劇《愛情發生在三天後》受訪。產後2度露面，氣色不錯，但卻比懷孕前更瘦，她笑說生個小孩膠原蛋白流失不少。女兒「黃玉米」已經可以睡過夜，和老公黃子佼至今還在協調照顧女兒的分工方式，老公雖許多事情都願意親力親為，但有時還是會讓她忍不住翻白眼，「例如奶要泡幾度、拍嗝姿勢這種小事，想說我不是都講過了，要問幾次。」

2人對女兒的照顧方式不至於起口角，因為孟耿如會盡量忍耐，先深吸一口氣再告訴對方怎麼做，或是直接眼不見為淨。不過貼心的她也替老公說話，「男性在照顧方面細膩程度可能就沒有女生好，都可以理解。」但才語畢，她立刻搞笑說要記者推薦「靠北老公」社團給她。

孟耿如之前PO文抱怨老公現在看她和看女兒的眼神完全不一樣，她坦言其實每天都手忙腳亂，自己眼神也沒多停留在老公身上，不過也特別強調，「我們感情沒有失和喔。」日前有網友對於黃子佼不斷曬娃有所批評，孟耿如說自己很少看留言，就算看到不喜歡的留言會左耳進右耳出，「網友也是提供不同角度的意見，像不能拿剪刀，但我根本常拿。總之我會評估危險性，自己最了解自己，不會走心。」她笑說如果曬女兒照片能帶給大家療癒也很好，「我就是媽媽心態，覺得女兒很棒，很滿意自己的『作品』。」

孟耿如在《愛情發生在三天後》飾演陳庭妮的假面閨密，私下透過網路留言攻擊陳庭妮，大罵她公主病。直來直往的孟耿如說現實生活中也很不喜歡有公主病的人，如果真的討厭一個人會保持距離，直接讓對方知道，「所以跟我成為朋友前，我就會過濾掉，身邊的朋友都是真朋友，他們蠻了解我。 」

這次挑至戰腹黑角色，坦言當媽媽前對接演的角色有所設限，擔心角色黑化被罵，當媽媽後心態改變想多挑戰，對於這次的腹黑角色很滿意，笑稱第一次使壞就上手，「如果被觀眾罵代表很成功，期待看觀眾的反應。」黃子佼在劇中也有客串，不過2人同台不同戲，沒有互動。未來有機會和老公一起飆戲？她打趣說：「希望不要，我跟他一起工作會吵架，各自有一片天就好。」