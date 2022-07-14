長榮國際今日公告將於8月5日舉行今年第二次股東常會，兄弟兩派再戰。備受矚目的二大議案，市場研判，如有1／3股東出席，並經出席股東表決權過半數同意，3.5元股利分配案可視為通過；另IPO修改章程等重大決議，須2／3股權通過，預期擱置機率高。

在股利分配案方面，此前由大哥派張國華握有長榮國際時，將長榮國際每股配發現金股利由10元一舉加碼到27.5元，發放金額達110億元；在弟弟派搶下長榮國際主導權後，降為每股配發3.5元現金，股利總金額大幅縮減到14億元。

長榮國際在6月30日舉行今年第一次股東常會，出席率48.13％，出席股數未過半，僅對每股配發現金股利3.5元案，依公司法第175條規定作成假決議，至於長榮國際首次公開募股IPO案並未討論。

據公司法規定，長榮國際必須在第一次股東會後30天內召開下一次股東會，第二次股東常會如有1／3股東出席，並經出席股東表決權過半數同意，則3.5元股利分配案可視為通過。

外界解讀，這項股利分派案通過，將有助於弟弟派保留資金，為日後經營權之爭鋪路。

長榮國際今日公告重訊，將於8月5日召開第二次股東常會，會議召集事由包括承認110年度營業報告及財務報告案、承認110年度盈餘分配案、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案、討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，及臨時動議。