台中捷運綠線又傳狀況！中捷列車今天下午從高鐵台中站往烏日站行駛時，偵測到軌道上有異物，立即變更從北屯總站至大慶車站間採局部運轉作業，至下午4點10分恢復正常；中捷表示，目前已確認該障礙物為台鐵排煙窗，對於造成車內25名旅客不便，感到很抱歉。

台中捷運綠線是採用全自動無人駕駛系統，中捷指出，若軌道上出現障礙物，系統會自動偵測，並將訊息發送到行控中心，今天下午3點51分，自動偵測系統就偵測到軌道異物，行控中心立即通知隨車人員確認狀況，並安排三軌斷電，再派員下軌道排除障礙物。

而在斷電期間，中捷綠線大慶站至高鐵台聰站也停止運轉，改採為北屯總站至大慶站局部運轉的營運模式，中捷表示，受影響的列車內約有旅客25人，中捷對造成旅客困擾深表歉意，而該列車在完成該趟作業後也立即回廠檢視，今晚收班後將檢視管道、了解設備是否受損。

中捷指出，障礙物經排除後，確認是長約170公分、寬90公分的台鐵排煙窗，該設備原本攝在台鐵、高鐵間的連通道，目前已連繫台鐵檢視排煙窗情況，明天也將安排會勘。