警方更把場景選在新營糖廠古時候的防空洞，為影片增添特色。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

「萬安45號」演習南部地區7月27日實施，台南市政府警察局新營分局特別拍攝宣導短片，由青春洋溢女警和幽默風趣刑警伯擔綱演出，場景更選在新營糖廠古時候的防空洞，為影片增添特色，希望讓民眾以最短時間，心領神會萬安45號演習的重點工作。

新營警分局這次推出「新營分局告訴你 萬安演習好easy！」宣導短片，教導民眾在聽到防空警報聲響起時，如何正確有效的進行避難，並結合演習推廣重點「全民國防手冊、警政服務APP」教學懶人包，做個防空避難小達人。

新營警分局說，全片透過詼諧逗趣手法，並以新營台糖鐵道地景公園內的防空洞做為背景拍攝宣導影片，以傳達萬安45號演習的重點工作，讓民眾了解利用手機就能快速掌握「全民國防手冊」、「警政服務APP」等實用工具。

新營警分局長斯儀仙提醒，「萬安45號」演習南部地區訂於7月27日13時30分至14時實施，聽到警報聲響起，請立即就近實施避難或接受警察人員指揮，若拒絕配合管制，依規定可處以3萬元以上、15萬元下以罰鍰，請民眾協助配合。