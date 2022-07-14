台中市今天新增3639例本土個案，副市長令狐榮達今天下午在疫情線上記者會表示，家長最關心的6個月至5歲的嬰幼兒疫苗，台中預計在7月22日起啟動施打服務，目前已規畫46處快打站，將由民政局造冊通知；另合約醫療院所也會開放預約，當天同步施打，市長盧秀燕將於明天記者會宣布相關細節。

有關台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，令狐榮達表示，統計至昨日止，第一劑共施打15萬5728人，第一劑疫苗涵蓋率80.27％，第二劑共施打7萬7555人，第二劑疫苗涵蓋率39.97％，校園集中接種到明日將告一段落，醫療院所則將持續提供兒童疫苗接種服務。

令狐榮達也說，台中市65歲以上長者第4劑疫苗，合計共施打17萬3831人，疫苗涵蓋率42.15％，特別提醒各位市民，中央針對65歲以上長者接種疫苗贈送500元禮券與2劑快篩試劑的活動只剩最後兩周，有接種意願的長輩請盡早跟鄰近醫療院所預約。

衛生局專門委員陳淑芬說明，今日中央公布台中市新增17例死亡案例，年齡介於57至96歲，其中8例未接種疫苗、5例接種1劑、1例接種2劑、3例接種3劑，皆有高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性腎病等慢性病史或癌症病史，死亡原因多為心肺衰竭和新冠病毒感染。

令狐榮達提醒，雖然疫情逐步舒緩，但BA.4和BA.5等變異株近日出現本土個案，新冠肺炎的威脅不可輕忽，接種疫苗可降低重症、住院或死亡風險，降低社區傳染風險，疫苗請務必打好打滿。