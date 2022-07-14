國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

民進黨中執會昨天通過徵召陳時中參選台北市長，隨即傳出「焦糖哥哥」陳嘉行將操盤網路團隊。陳時中今（14）日回應，沒有誰是操盤手的情況。國民黨台北市議員徐巧芯在臉書改編「下課10分鐘的戀愛」歌詞為「時分中的戀愛，雖然有一點短暫！」馬上獲得數千人按讚，並稱讚徐巧芯「好有才」！

民進黨中執會13日通過徵召陳時中參選台北市長，隨即傳出「焦糖哥哥」陳嘉行將操盤網路團隊。中廣董事長趙少康小編經營的粉專「康編碎碎念」隨即貼出疑似陳時中後援會的LINE截圖，不少陳時中支持者抱怨「天，竟然是焦糖」、「沒辦法接受焦糖」、「他爭議很多，連初選都沒過」等言論。

陳時中今（14）日出席行政院院會後記者會，媒體詢問傳出焦糖會加入團隊，引起炸鍋問題。陳時中回應，競選團隊漸次成形，至於有誰是操盤手，並沒有這樣的情況，歡迎很多年輕人來幫忙，一起來打拚。

對此，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書改編「下課10分鐘的戀愛」歌詞，變成「時分中的戀愛，雖然有一點短暫，你的笑填滿我，心中所有的遺憾。下課！時分中的感情，我將全部屬於你，多希望能夠永遠不分離！」

網友在徐巧芯臉書留言，「議員好有才」、「巧芯讚！」「很有哽、有創意」、「唯一支持焦糖哥哥總空戰指揮～我要看血流成河」、「原來已經下課了！」