雷恩葛斯林在片中飾演外號「灰影人」的殺手，有多場動作戲。（Netflix提供）

克里斯伊凡在片中飾演大反派，追捕雷恩葛斯林飾演狂出賤招。（Netflix提供）

由好萊塢男神雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）主演的Netflix動作片《灰影人》台灣時間今（14日）凌晨舉辦線上記者會，雷恩在片中慘遭克里斯追殺，不只有多場動作戲，還有相當多逃跑的戲碼，坦言是他演藝生涯中最耗費體能的作品，還忍不住苦笑喊，自己沒料到會在布拉格跑那麼多，想回去跟拍片前的自己說「要多練點有氧運動」。

雷恩葛斯林在片中飾演外號「灰影人」的殺手，專為中情局處理官方無法介入的棘手事件，但在某次任務後，被幕後黑手派出的克里斯追捕，雷恩表示事前接受了多種格鬥技的訓練，還請到前三角洲部隊成員擔任顧問，對方不只提供了技術上的建議，還有很多很棒的點子，「例如『你身上應該隨時都要有彩虹糖』或『如果你要睡覺，把鞋帶綁在門上，因為要是有人進來你就會知道』，這類的細節原本不在劇本裡，我認為正是這些只能從經驗中學到的事情讓這部片那麼特別，就像是加上了特別醬料」。

克里斯伊凡時隔3年與漫威老搭檔—導演羅素兄弟合作，這次一改形象化身大反派，為追捕雷恩葛斯林飾演狂出賤招，他直言飾演反派一定都會比較有趣，因為能有更多的發揮空間和搞笑台詞，加上合作對象又是熟悉的羅素兄弟，「他們了解我的強項，了解我有哪些可能不想做的事、哪些是我等不及想做的事，有那種信任感與自由度，就比較願意冒險」，讓一旁的導演喬羅素聽了直說：「我等一下給你40或60元！」克里斯也立刻回「算你剛好100就好」，一來一往展現多年好交情。

與雷恩一同出任務的安娜德哈瑪斯則表示，有別於之前在《007：生死交戰》蹬著高跟鞋扁人的樣貌，《灰影人》著眼的點是她另一個層面的力量，「用那樣的方式在動作片中描繪女性真的很重要，有那樣的擘畫，強調彪悍女性的那個特質」，接著不忘笑虧雷恩在片中惹麻煩的速度很快，同時也表示2人鬥嘴鬥得不夠多，立刻轉頭問羅素兄弟：「我們可以在下一集多吵一點，對吧？」令現場眾人笑翻。該片下周五（22日）下午3點在Netflix全球190國獨家上線。