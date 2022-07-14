「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬大台北地區遭遇6級強震襲擊，房屋倒塌，特搜隊員在瓦礫堆中搜尋生還者。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬大台北地區遭遇6級強震襲擊，房屋倒塌，特搜隊員準備集結救災。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬大台北地區遭遇6級強震襲擊，板橋車站大樓起火燃燒，警消到場疏散民眾並射水滅火。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬大台北山區遭致災性暴雨襲擊，多處發生土石流，居民在警消引導下撤離住所，演練相當逼真。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬大台北地區遭遇6級強震襲擊，高架道路橋樑倒塌，救難人員出動特種車輛，將受困在橋上的民眾救出至地面。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬飛機失事，救護人員推著擔架快步趕往現場。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬飛機失事，救護人員在現場設立檢傷區救治病患。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬飛機失事，消防救災人員獲報趕抵現場搶救乘客。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬飛機失事，消防救災人員獲報趕抵現場搶救乘客。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬共軍導彈擊中台北港，造成關鍵設施毀損，化學槽氣體外洩，消防局出動滅火機器人等智能防災科技投入搶救行列，救災人員穿著全套化學毒災防護衣，手舉紅旗警示。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬共軍導彈擊中台北港，造成關鍵設施毀損，化學槽氣體外洩，救災人員穿著全套化學毒災防護衣，在熱區偵測有毒物質是否過量。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬大台北地區遭遇6級強震襲擊，房屋倒塌，空勤總隊出動海豚直升機（編號：NA-106）現場執行空中勘災、救助傷患及運送物資演練。（黃世麒攝）

「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」14日在新北市泰山塭仔圳重劃區舉行，實兵演練模擬大台北地區遭地震、豪雨及共軍導彈襲擊，現場災民排隊領取物資時，有不滿的民眾鬧場並丟擲物品，遭軍警強制帶離，演練過程逼真。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜14日視察「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」。（黃世麒攝）

新北市政府14日在泰山塭仔圳重劃區舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」，總計動員總人數超過1800人、各式車輛200輛、無人機20架次及直升機4架次參與演習。因應國際烏俄戰爭情勢及天災應變，演練新增「戰時災害搶救」項目，規模盛大空前，為歷年之最。

演習當日上午先辦理兵棋推演，運用多項智能科技、救災設備規畫兵推腳本，如全災型智慧化指揮監控中心（EDP）、新北災訊E點通、智慧防汛平台及智慧收容系統，並配合學校規畫期程，動員新北市各高中、國中及國小41萬餘名師生，時段性進行地震避難疏散演練。

下午則在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園辦理實兵演練，規畫緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段24項演練科目，以驗證兵推的各項救災議題，包含聯合應變指揮管制中心開設、民眾大規模疏散、空難事故搶救、前進指揮所架設、高鐵及國道運輸系統遭破壞、台北港關鍵設施破壞（毒化災搶救）、維生管線復原、收容安置、民生必需品配售作為及新聞發布等，以驗證新北市搜救及戰災能量。

另為因應5G時代來臨，演習結合新北市各項防救災智能科技，如無人機3D立體建模、智能防災All in One、新北災訊E點通、災害應變資訊系統EMIS 2.0，另加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」及國震中心「現地型地震預警系統（EEWS）」、「5D智慧城市防救災平台」等9大項，展現運用智能科技能提升救災效益。