意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）和格芯（GlobalFoundries，納斯達克證券交易所代碼：GFS）宣布，雙方簽署了一份合作備忘錄，在意法半導體現有的法國Crolles晶圓廠附近，將合資打造12吋晶圓廠。

意法半導體指出，該工廠目標在2026年前提升到最大產能，最高年產將能達到62萬片12吋晶圓（意法半導體約佔42％，格芯約佔58％）。

意法半導體和格芯承諾將為歐洲及全球客戶群擴大產能。新工廠也將支援多種製造技術，特別是FD-SOI製程，並將涵蓋衍生技術，其中包含格芯領先市場的FDX技術，以及意法半導體低至18奈米的全面技術，預計未來幾十年，汽車、物聯網和行動應用仍將對這些技術維持高度需求。

FD-SOI技術起源於法國Grenoble地區。從一開始，它就是意法半導體Crolles 工廠技術和產品規劃的一部分，後來這項技術在格芯德國Dresden工廠達成了差異化和商業化。FD-SOI為設計人員和客戶帶來諸多益處，包含超低功耗以及更簡易的整合，例如射頻連接、毫米波和安全性等在內的其他功能。

意法半導體和格芯的新工廠將獲得法國政府大量財務援助，並且為達成「歐洲晶片法案」（European Chips Act）的目標做出重大貢獻，包含在2030年前歐洲達到全球半導體產量的20％。

除了在歐洲先進半導體製造領域進行大規模的長期投資外，從研發（最近宣布之意法半導體、格芯、CEA-Leti和Soitec之間的合作）到製造，該和合作還將幫助歐洲強化其技術生態系統的領先地位和靈活性，並為汽車、工業、物聯網、通訊基礎建設等關鍵終端市場，以及歐洲和全球客戶提供複雜、先進技術的產能。

此外，新的工廠對於全球數位化和綠色轉型亦可望提供關鍵的技術和產品。新工廠也將為意法半導體的Crolles工廠及其合作夥伴、供應商和利益關係人的生態系統中創造更多就業機會。新製造工廠將增加約1,000名員工。