雖然通膨影響國內房市，但整體仍維持正向發展；科技產業面臨景氣調整，不過，擴廠計畫未停；政府公共建設持續。國內主要預拌混凝土廠國產建材（2504）、亞泥（1102）旗下亞東預拌、環泥（1104）指出，預拌混凝土未來一年的需求仍有增加，下半年營運應可逐季成長。

國產未來2年手中訂單量約在800萬立方米；環泥統計，至第三季，手中總待提量預估還有300萬立方米。

亞東預拌則預估，下半年的訂單量無虞。

新竹AI智慧園區及台積電2奈米廠房等廠商辦；台中地區高鐵站娛樂 購物城及國際會展中心等大型建設案；台南、高雄、屏東地區社會宅建案及成大老人醫院、高雄捷運等公共工程和高雄台積電新建工程，都是環泥、國產建材鎖定的潛在商機。

國產建材指出，除一般混凝土市場，集團這幾年持續投入高端、特規混凝土，藉以掌握醫療特殊建築、離岸風電土木工程、公共工程、科技廠辦、華廈摩天大樓等市場。目前累積營建混凝土庫存訂單不斷創高，預計今年混凝土銷售量可望持續小幅成長。

由於下半年是預拌混凝土出貨旺季，環泥預估，第三、四季的銷售量可望逐季增加，今年全年銷售量可望比去年成長在一成上下。