教育部體育署委託國立陽明交通大學辦理的「台灣運動創新加速器」計畫，今年與體育署APEC運動政策網絡合作，下周三（20日）將在台北101舉辦「2022 ASPN x HYPE GVA Taiwan台灣運動創新加速器」成果發表會，當天早上活動由ASPN、國際運動創新專家及創新團隊共同交流分享，下午活動為HYPE GVA Taiwan第8期培訓專案成果發表會，活動現場除精彩舞台活動外，更有歷屆優質運動創新團隊到現場展示。

ASPN是2016年倡議成立的APEC經濟體之運動產官學搭建資訊交流分享平台，本次活動集結各ASPN經濟體、4隊國際創新團隊、多倫多都會大學副教授瓦札珂（Laurel Walzak）及泰國國家科學院總監華柏森本（Sansanee Huabsomboon），針對提高接觸運動族群平台經驗共同探討及分享，其結合多方角度創造新的火花。

HYPE GVA Taiwan第8期成果發表，則由來自以色列、美國、英國、加拿大、新加坡及台灣10家國際運動創新團隊進行商業簡報競賽，這期的創新團隊產品多元吸睛，從提供智慧監測健身器材到身心訓練平台，以及在國外的AI行動場地分析機械，甚至舉辦新型態的鐵人三項競賽，同時也邀請HYPE運動創新基金會旗下國際業師演講，分享運動創新如何在後新冠疫情時代找到機會。

教育部體育署自2018年起，與國立陽明交通大學加速器中心（IAPS）及HYPE運動創新基金會合作，累計培訓全球超過75家運動創新團隊，透過參與多項國內外相關創新活動與會議，已募得超過新台幣5億元資金，歡迎對運動創新議題有興趣的民眾，透過ACCUPASS活動連結報名，現場有超過數十家的運動創新產品歡迎來體驗，還有超值禮品可以來兌換，相關資訊請上IAPS國立陽明交通大學加速器中心Facebook粉絲專頁查詢，活動當天也會在台灣品牌國際賽研習營課程YouTube頻道直播。