俄羅斯入侵烏克蘭引發能源危機，一如全球爭相尋找替代能源，土耳其也正在擬定從中亞國家土庫曼進口天然氣的計畫。分析指出，土耳其此舉也是為了向歐洲供氣。

土耳其2021年使用的天然氣中，有45%自俄國進口。土國副總統歐克台（Fuat Oktay）6月宣布，土耳其正在研究將天然氣自土庫曼輸至亞塞拜然後，再進入跨安納托利亞天然氣管線（TANAP）的3種方式。

TANAP於土耳其和希臘邊境透過「跨亞得里亞海天然氣管道」（Trans Adriatic Pipeline, TAP）輸往希臘及阿爾巴尼亞，再經亞得里亞海抵義大利。

報導中東新聞的Al-Monitor網站12日指出，歐克台雖然未明確指出這是為了向歐洲供氣，但是土耳其本身並未面臨立即的天然氣短缺窘境，而且俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲領導人積極請土耳其及裏海天然氣公司增加供量，歐克台這番話的意圖似乎相當明顯。

歐克台未透露太多相關細節，僅稱這些計畫是「交換協議」及「天然氣管道及船隻的結合」，並表示「我們已經快要談完」。

歐克台口中的交換協議，可以推測是伊朗、土庫曼及亞塞拜然去年12月簽署的天然氣交換協議。根據協議，土庫曼每年將向天然氣匱乏的伊朗東北部供應1.5億至20億立方公尺的天然氣，而伊朗天然氣過剩的西北部地區，則向亞塞拜然輸送等量天然氣。

究竟這涉及多國的輸氣計畫該如何運作，Al-Monitor分析，土庫曼主要油氣田若穿越裏海輸氣，將衍生巨大成本，可能性不高。因此歐克台可能是指美國公司跨裏海資源委員會（Trans Caspian Resources）提議的路線，也就是將土庫曼位於裏海的新油田所產的天然氣，輸送至亞塞拜然後，再轉運至土耳其。

亞塞拜然官員雖表示願意擴大對歐洲出口天然氣，但並未同意其他國家借道亞塞拜然出口。

伊朗官員已表示他們有興趣將更多天然氣轉運至亞塞拜然，但還不清楚伊朗若透過亞塞拜然出口天然氣至歐洲，是否有違國際制裁。伊朗被制裁 10年後，天然氣網狀況不佳，可以輸出多少天然氣也是未知數。

此外，裏海目前沒有可用的壓縮天然氣油輪，必須由現有船隻建造或改裝，相關作業所需時間及可以運輸多少天然氣仍不清楚。

俄烏戰爭爆發後，歐洲聯盟（EU）對俄祭出制裁，俄國4 月下旬停止供氣給保加利亞。幾乎完全仰賴俄國天然氣的保加利亞面臨能源短缺之際，土耳其已經悄悄地向保國輸出天然氣。

保加利亞副總理瓦西雷夫（Assen Vassilev）6月6日宣布，保加利亞已開始透過鄰國土耳其進口美國液化天然氣。

土耳其國營BOTAS油管公司，也就是土國進口液化天然氣的接收方，尚未發表相關評論。然而，土耳其能源交易所 EPIAS 數據顯示， 5月31日至6月10日期間，土耳其與保加利亞間的天然氣管已取得出口量配給，作為測試之用 。

Al-Monitor指出，這項數據已遭刪除，EPIAS未提供相關說明，也沒有任何跡象顯示土耳其何時，或是否將進口液化天然氣，以向保加利亞輸出。

知情官員向Al-Monitor證實，由於目前還沒有從土耳其向保加利亞出口天然氣的正式協議，運往保加利亞的天然氣將在「測試基礎上」借道土耳其。這位官員也暗示，相關資訊之所以不多，可能是因為俄國已減少對歐洲供應天然氣，土耳其憂心若向歐洲鄰國提供天然氣又因此獲利，俄方可能會報復。