日本咖啡潮牌「％ARABICA」即將在台北開出首店，熟悉日本品牌與文化的銳宇建設，搶先引進該品牌咖啡豆，在台中單元二重劃區「銳宇GTI」社區1樓Kru Coffee舉辦「喝進％職人咖啡的文化，在書海之間」，住戶下樓就能品嚐到台灣尚未開店的「％ARABICA」咖啡，讓住戶們的親朋好友超羨慕！

銳宇建設是台中風格建商，推案腳步穩健，最為人熟知的，就是引進蔦屋書店、吳寶春麵包店等知名品牌進駐台中七期「T&R廣場」；而「銳宇GTI」社區1樓公設則採用「蔦屋選書」，帶動同業紛紛跟進，「蔦屋選書」在中部房地產界蔚為風潮。

本身就是咖啡愛好者的銳宇建設董事長李明潭說，「％ARABICA」咖啡，已在全球17國開設118家分店，亞洲拓點尤其積極，白淨簡約的時尚感被譽為咖啡界的「Apple」，各地咖啡迷常上品牌粉專留言敲碗「何時來開店？」而最為旅人所熟知的要屬「嵐山店」，位在渡月橋旁的純白小屋，座位數不多，供應著品牌引以為傲的優質咖啡，搭配嵐山夢幻景色，成為旅人赴日本京都必訪之處。

該品牌色調以純白為主，空間環境、杯具用品、咖啡設備都走簡約風格；無獨有偶，「銳宇GTI」一樓Kru Coffee也為純白色調，咖啡吧台上的設備均烤漆為純白色，映著窗外花園的綠意，咖啡廳內木質大長桌，可眾人聚會，也可一人獨自閱讀或辦公，整體氛圍溫潤有質感。

有別於一般社區公設，Kru Coffee儀式感十足，供應高品質咖啡，加上是專屬住戶使用，不對外開放，疫情期間尤受住戶歡迎，不論是上班前來外帶咖啡，亦或是疫情期間居家辦公、休息時間的放空享受、招待親友等，Kru Coffee就是住戶的第一選擇，更有專屬銳宇之友的尊榮感。

李明潭認為，生活就像是一杯咖啡，唯有細細感受，才能意會其中優靜的意蘊銳，而團隊這次選在Kru Coffee舉辦活動，期待與住戶一起探索「％ARABICA」咖啡，乘載著職人精神迷人的美、執著於完美契合的香氣和滋味，「品牌精神與銳宇的建築初心，不謀而合。」

事實上，銳宇建設每回推案總是別出心裁、因地制宜！位於七期的商業空間「T&R廣場」採用劇場式設計，提供城市生活美學與藝文場域；位於單元二精品宅「銳宇GTI」，則是將當代建築美學融入低密度、高綠覆的優質居住環境，新一代2至3房設計，複合式的公設使用空間，精巧且實用，用空間訴說著銳宇不同於眾的生活品味與觀點。

李明潭說，銳宇推案持續以「商圈活化」概念推動著，為不同區域規劃出適合的主題、打造適合的建築。他透露，2023年第一季，銳宇建設將在台中霧峰區推出新案，以莊園概念出發，規劃台中近年來罕見的社區型別墅，基地面積廣達6,000坪，全區僅打造77戶高端電梯別墅社區。

值得一提的是，新建案四面環繞超過130公頃的綠蔭森林，維持品牌一貫優越的產品力，戶戶擁自然光線，簡潔優雅的幾何建築外觀，將提供購屋者後疫情時代又一展新的住居選擇。