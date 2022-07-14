物聯網量子驅動網路安全專家Crypto Quantique，宣布低功耗RISC-V處理器核心供應商晶心科（6533）建立全球合作夥伴關係。Crypto Quantique亦加入AndeSentry安全框架，該框架提供晶心RISC-V處理器全面的安全解決方案，以抵禦網路及物理性等各種機制的攻擊。

晶心與Crypto Quantique的合作，涵蓋Crypto Quantique的量子驅動半導體信任根（root-of-trust）IP、QDID、以及從晶片端到雲端（chip-to-cloud）的QuarkLink物聯網裝置安全管理平台，攜手為客戶帶來工業級網路安全解決方案。

獲獨立驗證的QDID量子驅動半導體硬體IP，能有效抵禦所有已知的網路攻擊機制，並藉由測量矽晶片結構的量子效應，在微控制器和ASIC中依需求生成獨特且不可偽造的身份與密鑰。

該身份與密鑰為晶片打造信任根，可用於物聯網裝置和邊緣節點。QDID具備的物理不可仿製功能（PUF），免除密鑰注入（injection）和儲存密鑰至裝置內的要求。QDID與現有的CMOS製程相容。