日本動畫片《電影版 搖曳露營》為日本漫畫家あｆろ的原創作品，以5位少女穿上工作服，用自己的勞動力開發露營場地為主題，於本月1日在日本上映後，票房直追《捍衛戰士：獨行俠》與《巴斯光年》，以3億5千萬日圓成為全日本上映當周票房第三名。台灣代理商14日公布電影前導海報與第一支30秒預告，宣告該片將於9月16日在台灣正式上映，讓台灣的觀眾也能一窺她們令人羨慕且著迷的簡單露營生活。

該片以志摩凜、各務原撫子、大垣千明、犬山葵與齊藤惠那5位高中女生的露營日常為故事背景，輕鬆地帶到露營的知識、禮儀、野炊的樂趣，每集中不經意地介紹各種露營器具的使用，簡單又容易上手的美食烹飪畫面，再加上令人心曠神怡的富士山美景與優美的背景音樂，讓工作繁忙的人們得以在極短的時間內逃離都市的喧囂與工作的疲勞，進入大自然的懷抱；尤其在後疫情的輕隔離時代，這5位少女既親密又彼此帶有一點點距離感的露營方式，給人恰恰好的舒適、恬靜及與自己獨處的空間與時間。