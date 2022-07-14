美國海軍官員13日透露，除了預計2026年開始部署的MQ-25A「魟魚」（Stingray）無人加油機之外，該軍種還正為下一代艦載機聯隊研發「多種」無人機，且聚焦於擴展航空母艦的作戰半徑，以更有效因應中國大陸反艦彈道飛彈等長程火力威脅。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，在美國海軍學會和華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）共同舉辦的一次活動中，海軍軍令部長（CNO）辦公室航空作戰處處長洛伊瑟（Andrew Loiselle）少將表示，除了MQ-25A之外，該軍種還正研發數種無人機，並特別強調了未來美軍航艦對遠距離作戰的需求。

洛伊瑟指出，下一代美軍艦載機聯隊的作戰範圍將「遠超今日」；而要達成此目標，最簡單的解決方法便是打造無人機，因為不須保留人員座艙等設備的空間，無人機可在維持現有成熟機體技術尺寸之下，大幅提升內部燃料的攜帶量，藉此有效延長作戰半徑。

準備成為美國海軍艦載機主力的F-35C匿蹤戰機，作戰半徑約為670海里（約1241公里），已遠高於F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）的390海里（約722公里）。但USNI News指出，美軍於西太平洋面臨的長程火力威脅不斷增加，尤其是東風21D、東風26等大陸反艦彈道飛彈，讓美軍要求未來航艦艦載機聯隊的作戰半徑須提升至1000海里（約1852公里）以上。

若艦載機擁有更長的作戰半徑，便能為航艦打擊群建立更廣大的防空警戒圈，以探測與攔截來襲的敵軍轟炸機、戰機和反艦飛彈等；就算仍在反艦彈道飛彈的理論射程之內，只要增加與飛彈發射器之間的距離，飛彈便須在空中飛行更久的時間，讓航艦打擊群獲得更多的機動空間，對反艦彈道飛彈本就面臨嚴峻挑戰的終端導引問題帶來更大挑戰。