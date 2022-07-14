晶心科（6533）為了進一步推廣RISC-V，晶心將於8月4日在舉辦年度RISC-V CON研討會，今年首度採實體暨線上並行方式，以「引領RISC-V運算大時代‧駕馭未來多元新應用」為主題，介紹改變新興運算面貌的RISC-V靈活優勢，並分享晶心協助RISC-V生態系實現多元應用的創新技術。

為了迎接從終端到雲端的新興運算時代，全球科技大廠紛紛擁抱RISC-V。RISC-V國際協會（RISC-V International）的企業會員已超過300家，快速壯大的生態陣容，顯示出適合人工智慧、物聯網、伺服器、資料中心等多元應用的RISC-V架構逐漸成為業界主流。

晶心布局RISC-V多年，致力於發展以RISC-V架構為基礎的創新處理器核心及開發平台，並推出一系列高效能且低功耗的RISC-V處理器核心，包含DSP、FPU、Vector、超純量（Superscalar）及多核心系列，同時與諸多合作夥伴通力合作，攜手打造完善的RISC-V生態系及產業鏈。

本次RISC-V CON開場將由晶心科技董事長暨RISC-V國際協會董事林志明以「RISC-V蔚為運算主流」為題，放眼國際，分析RISC-V成為業界主流標準的原因、規格批准（ratification）的趨勢及影響的應用領域。晶心科技總經理暨技術長蘇泓萌則將主持研討會最後的Q&A，進一步解說關於RISC-V的最新技術發展動態。