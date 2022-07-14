疫情對中國經濟的影響正逐漸往各個部門擴散，連中國高鐵中最賺錢的京滬高鐵今年上半年也呈現虧損。據京滬高鐵財務部門初步測算，預計2022年上半年度將出現虧損，金額在10億至15億元（人民幣，下同）之間，相較於去年同期盈利27.43億元，呈現營利嚴重衰退現象。

中國近十多年來大量建造高鐵，是令中共官方與人民都極為得意的成果。據《快科技》報導，在各地興建的幾大高鐵路線中，京滬鐵路是其中一次性投資最大的鐵路工程，高達2209.4億元，它的經濟與戰略意義重大，也是中國第一條實現盈利、也是賺錢能力最強的高鐵。京滬高鐵於2011年6月30日通車，4年後的2015年就開始盈利，當年利潤65.81億元，2016年、2017年分別增至95.27億元、127.16億元。

在各地興建的幾大高鐵路線中，京滬鐵路是其中一次性投資最大的鐵路工程，也是中國第一條實現盈利、更是賺錢能力最強的高鐵。（圖／中新社）

京滬高鐵表示，面對今年疫情帶來的衝擊，公司持續深入研究疫情防控常態化下客流規律，緊盯增運補欠的有利時機，持續堅持「過緊日子」，最大限度降低新冠疫情帶來的不利影響，但上半年經營業績仍將產生虧損。預計虧損金額在10.3億至15.4億元之間。

今年4月份京滬高鐵曾發佈2021年報，其營業收入293.05億元，年增16.11%；利潤總額62.48億元，年增55.13%；歸屬上市公司股東淨利潤48.16億元，年增49.15%(對比2019年增長3.35倍)。

報導指出，京滬高鐵全長1318公里，縱貫北京、天津、河北、山東、安徽、江蘇、上海等7省市，連接「京津冀」和「長三角」2大經濟區，是中國「八縱八橫」高速鐵路主通道的重要組成部分，更是中國大陸優質的高速鐵路資產。