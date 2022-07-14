比漾廣場Mia C’bon精選海外人氣商品，看好中永和居民消費力。（比漾廣場提供）

比漾廣場B2引進健康輕食「咿啵喲法式提拉米蘇鬆餅」。（比漾廣場提供）

乾杯燒肉進駐宏匯廣場，將於今年8月開幕。（宏匯廣場提供）

黑毛屋鍋物新北首店進駐宏匯廣場，同於8月開幕。（宏匯廣場提供）

板橋大遠百Mo-Mo-Paradise於5月7日開幕 ，至年底預期能帶動至少3000萬元業績。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百下半年美食新櫃大進補，10月也將迎來初魚鐵板燒。（初魚提供）

隨著餐飲人流恢復，新北市百貨看好下半年餐飲表現，陸續重磅引進人氣餐廳，包括無菜單料理「初魚鐵板燒」繼插旗新莊後，10月也將於板橋開幕，頂級進口超市亦進駐中永和，顯見新北市客群消費力增長強勁。

新莊宏匯廣場看好新莊、三重、蘆州、五股泰山地區，周邊消費潛力客群已逐步抬頭，今年6月初重磅引進無菜單料理「初魚料亭」進駐，並一次帶來「初魚鮨」、「初魚鐵板燒」雙品牌，也是首度插旗新北市。宏匯廣場觀察，開幕1個半月來，初魚在宏匯的客單價近2300元，部份超過台北平均客單2100元，訂位部分仍是整月預約額滿，雙品牌占地43坪，目前業績為全台坪效最高的店，1個月業績可達近600萬元。

宏匯廣場進一步指出，近來來客部分受影城大片上映，加上4F運動樓層改裝奏效、餐飲新櫃等效應下，跟今年5月相比約成長20%。而8月6日將再添「乾杯」燒肉、「黑毛屋」鍋物兩大品牌同框進駐，其中黑毛屋鍋物為新北市首店，7F還有新北獨家「Honey Secret甜蜜密」雞蛋仔霜淇淋快閃店至9月30日。

永和比漾廣場B2超市改裝完成，將原JASONS升級為家樂福旗下頂級超市「Mia C’bon」，首3日開幕以來，對比去年同期來客交易數增長50％；比漾B2美食街也引進健康輕食「咿啵喲鬆餅店」，販售現烤鬆餅，與時下流行的健康POKI餐。

板橋大遠百觀察，確實民眾對疫情已較接受共存，6月以來來客數明顯恢復到疫情前狀況，餐廳業種尤其反應明顯，下半年對於餐飲非常看好。目前全館餐廳業績最好仍是鼎泰豐，再來是海底撈火鍋，若以新櫃表現來看，今年5月開幕的Mo-Mo-Paradise一直高朋滿座，業績比許多餐廳都亮眼，至年底預期能帶動至少3000萬元業績。

板橋大遠百下半年美食新櫃也大進補，繼7月10日「添好運」、「了凡油雞飯・麵」開幕後，10月亦將進駐初魚鐵板燒，占地約40坪，客單平均近2000元，另乾杯燒肉、黑毛屋鍋物也同樣於年底前進駐11樓。