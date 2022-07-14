Selina（任家萱）前幾年因「變聲期」求醫無果，所以許久未公開演唱，終於在黃子佼大力邀請下，她日前參加東森《婚禮歌手》為粉絲獻唱。Selina坦言這次不僅突破心魔，也希望帶給新郎、新娘滿滿的祝福。

婚禮當天，Selina時隔多年公開獻聲，演唱〈小情歌〉時將現場幸福氣氛推到最高點，讓新娘感動直誇：「好像仙女下凡的感覺，我會跟寶寶說，當時有她（Selina）跟我們一起見證這個奇蹟。」

Selina說最難忘的是唱〈四季〉之前新娘鼓勵說：「不管怎樣妳的聲音，都是最好聽的。」這句話替Selina打了一劑強心針，「這件事對我來說有多難，心意就有多大。」覺得新娘懂她耗費多大力氣才克服現場演唱這件事。

而浩子這次替Lulu代班，自揭新人結婚這天其實是跟老婆結婚11周年的紀念日，他卻為了工作必須將約會推遲，被黃子佼笑虧「拋妻棄子」。本集將於本周日（16日）晚間8點在東森綜合台播出。